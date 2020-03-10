Fatih Terim hedefini belirledi! "Bu puanı alırsak şampiyonuz"

Fatih Terim şampiyonluk için ince hesaplara şimdiden başladı. Sivasspor beraberliği sonrası kalan 9 maçı yardımcılarıyla birlikte değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Terim, 72 puanın kendilerini şampiyon yapacağını düşünüyor. Takvim'in haberine göre Terim evlerinde oynayacakları 4 maçta kesin olarak 12 puan alınmasını ilk koşul olarak görüyor.

Terim iç sahada 12 puanın yanı sıra 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberliğin kendilerine yeteceğini düşünüyor. Çaykur Rizespor, Ankaragücü ve Antalyaspor önünde kesin olarak galibiyet düşünen Terim Başakşehir ve Alanyaspor önünde en kötü 1 puanı hedefliyor.

Tecrübeli hoca oynayacakları 9 maçta 23 puan almaları halinde 72 puanla şampiyon olacaklarına inanıyor. Ancak özellikle de iç saha maçlarında asla puan kaybedilmemesini istiyor.

