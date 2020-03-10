Fatih Terim hedefini belirledi! "Bu puanı alırsak şampiyonuz"
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezonun geri kalanı için hesaplamalarını yaptı. Deneyimli çalıştırıcıya göre, sarı-kırmızılı takım 72 puana ulaşırsa şampiyon olacak.
Fatih Terim şampiyonluk için ince hesaplara şimdiden başladı. Sivasspor beraberliği sonrası kalan 9 maçı yardımcılarıyla birlikte değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Terim, 72 puanın kendilerini şampiyon yapacağını düşünüyor. Takvim'in haberine göre Terim evlerinde oynayacakları 4 maçta kesin olarak 12 puan alınmasını ilk koşul olarak görüyor.
Terim iç sahada 12 puanın yanı sıra 5 deplasman maçında 3 galibiyet, 2 beraberliğin kendilerine yeteceğini düşünüyor. Çaykur Rizespor, Ankaragücü ve Antalyaspor önünde kesin olarak galibiyet düşünen Terim Başakşehir ve Alanyaspor önünde en kötü 1 puanı hedefliyor.
Tecrübeli hoca oynayacakları 9 maçta 23 puan almaları halinde 72 puanla şampiyon olacaklarına inanıyor. Ancak özellikle de iç saha maçlarında asla puan kaybedilmemesini istiyor.
- 10.03.2020
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! 25. hafta sonunda ilginç tablo
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fatih Terim hedefini belirledi! "Bu puanı alırsak şampiyonuz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.