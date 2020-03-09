Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya milli davet!
Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, sakatlığını atlattıktan sonra çıktığı 7 maçta attığı 8 golle takımının en skorer ismi olmayı başarmıştı. 34 yaşındaki yıldız futbolcu yükselen grafiği ile Kolombiya Milli Takımı'na davet edildi. Radamel Falcao Kolombiya'nın 34 kişilik geniş listesinde yer aldı.
Galatasaray'da son haftalarda başarılı bir performans sergileyen ve süre aldığı son 7 maçta filelere 8 gol bırakan Radamel Falcao milli takıma çağrıldı
Kolombiya'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik geniş listede Radamel Falcao'ya da yer verdi. Bu listeden 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.
Falcao'nun yanı sıra tartışılan isim James Rodríguez ile Atlético Nacional'den Daniel Munoz da sürprizler olarak gösterildi.
Kolombiya Milli Takımı, 27 Mart'ta Venezuela, 31 Mart'ta ise Şili ile oynayacak.
İŞTE KADRODAKİ İSİMLER
Duván Zapata, Luis Muriel, Camilo Vargas, Santiago Arias, Daniel Munoz, Ivan Arboleda, Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastian Villa, Jefferson Lerma, Steven Alzate Jeison Murillo, Eder Alvarez, Jhon Cordoba, Victor Cantillo, Bernardo Espinosa, Yerry Mina, Mateus Uribe, Falcao Garcia, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Juan Cuadrado, Yairo Moreno, William Tesillo, Stefan Medina, David Ospina, Alfredo Morelos, James Rodriguez, Fernando Quintero Rafael Borre, Cristian Borja, Alvaro Montero, Davinson Sanchez, Barrios
SON 7 MAÇTA 8 GOL
Radamel Falcao, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.
Kolombiyalı futbolcu, bu sürede görev aldığı Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ikişer kez topu filelerle buluştururken, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da birer gol kaydetti.
Falcao, bu dönemde sadece sonradan oyuna dahil olup 10 dakika sahada kaldığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında skor üretemedi.
- 09.03.2020
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! 25. hafta sonunda ilginç tablo
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya milli davet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.