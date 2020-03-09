Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'ya milli davet!

Galatasaray'da son haftalarda başarılı bir performans sergileyen ve süre aldığı son 7 maçta filelere 8 gol bırakan Radamel Falcao milli takıma çağrıldı

Kolombiya'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik geniş listede Radamel Falcao'ya da yer verdi. Bu listeden 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.

Falcao'nun yanı sıra tartışılan isim James Rodríguez ile Atlético Nacional'den Daniel Munoz da sürprizler olarak gösterildi.

Kolombiya Milli Takımı, 27 Mart'ta Venezuela, 31 Mart'ta ise Şili ile oynayacak.

İŞTE KADRODAKİ İSİMLER

Duván Zapata, Luis Muriel, Camilo Vargas, Santiago Arias, Daniel Munoz, Ivan Arboleda, Frank Fabra, Jorman Campuzano, Sebastian Villa, Jefferson Lerma, Steven Alzate Jeison Murillo, Eder Alvarez, Jhon Cordoba, Victor Cantillo, Bernardo Espinosa, Yerry Mina, Mateus Uribe, Falcao Garcia, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Juan Cuadrado, Yairo Moreno, William Tesillo, Stefan Medina, David Ospina, Alfredo Morelos, James Rodriguez, Fernando Quintero Rafael Borre, Cristian Borja, Alvaro Montero, Davinson Sanchez, Barrios

SON 7 MAÇTA 8 GOL

Radamel Falcao, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.

Kolombiyalı futbolcu, bu sürede görev aldığı Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında ikişer kez topu filelerle buluştururken, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

Falcao, bu dönemde sadece sonradan oyuna dahil olup 10 dakika sahada kaldığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında skor üretemedi.