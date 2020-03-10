Galatasaray Mert Hakan bombasını patlattı! İşte alacağı ücret

Galatasaray ile sezon sonu için 4 yıllık el sıkışan Mert Hakan Yandaş'ın anlaşma detayları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna Sivasspor'da yıllık kazandığı 700 bin TL'yi aylık olarak önerdi. Futbolcularına Haziran-Temmuz hariç 10 ay düzenli maaş yatıran sarı-kırmızılı kulüp, Mert Hakan'a 7 milyon TL garanti ücret ödeyecek. Galatasaray bonservis elinde gelecek yıldız oyuncuya ayrıca imza parası da verecek.



BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Emre Kılınç ile birlikte Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağı merak edilen Mert Hakan, sosyal medyadaki spekülasyonlara başarılı futboluyla yanıt verdi. İşte Sivas forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray maçındaki performansı: