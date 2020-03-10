Galatasaray Mert Hakan bombasını patlattı! İşte alacağı ücret
Galatasaray’a transferiyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Galatasaray ile sezon sonu için 4 yıllık el sıkışan Mert Hakan Yandaş'ın anlaşma detayları ortaya çıktı.
Galatasaray ile sezon sonu için 4 yıllık el sıkışan Mert Hakan Yandaş'ın anlaşma detayları ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna Sivasspor'da yıllık kazandığı 700 bin TL'yi aylık olarak önerdi. Futbolcularına Haziran-Temmuz hariç 10 ay düzenli maaş yatıran sarı-kırmızılı kulüp, Mert Hakan'a 7 milyon TL garanti ücret ödeyecek. Galatasaray bonservis elinde gelecek yıldız oyuncuya ayrıca imza parası da verecek.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Emre Kılınç ile birlikte Galatasaray'a karşı nasıl oynayacağı merak edilen Mert Hakan, sosyal medyadaki spekülasyonlara başarılı futboluyla yanıt verdi. İşte Sivas forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray maçındaki performansı:
- 10.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Galatasaray Mert Hakan bombasını patlattı! İşte alacağı ücret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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