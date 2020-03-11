Fatih Terim'den şampiyonluk planı! Serdar Aziz...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun ilk yarısında istikrarsız bir grafik çizmiş ve beklemedik puan kayıpları yaşamıştı. Ligin ikinci yarışında bambaşka bir görüntüye kavuşan sarı-kırmızılılar seri galibiyetler alarak şampiyonluk yarışının içine girdi. Galatasaray'ın bu başarısında teknik direktör Fatih Terim büyük rol oynarken yaptığı kritik hamlelerin sonuç vermesi bu başarıda önemli rol oynuyor. Deneyimli teknik adam, geçen sezonki şampiyonlukta 8 puan geriden gelmiş ve yine devre arasında yapılan hamleler bu şampiyonluktaki en dikkat çekici detaylar olarak göze çarptı.



KRİTİK MÜDAHALELER TAKIMI KENDİNE GETİRDİ

Galatasaray'da Fatih Terim'in doğru teşhisleri takımı ayağa kaldırdı ve sarı-kırmızılılar zafere koştu. Deneyimli hoca, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da devre arasında yaptığı kritik müdahalelerle takımı kendine getirdi.

SERDAR AZİZ VE EREN'LE YOLLAR AYRILDI

Fatih Terim, geçen yılın devre arasında sürpriz şekilde Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a kapıyı göstermişti. Bu radikal karar sonrası Marcao, Luyindama, Diagne ve Mitroglou transferleriyle takım toparlanmış ve Galatasaray, Başakşehir ile aradaki farkı kapatıp şampiyon olmuştu.

YİNE TEŞHİSİ ERKEN KOYDU

Cim-Bom geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sezona kötü başladı. Ancak Terim yine teşhisi erken koydu ve zamanında devreye girerek problemli isimlerin üzerini çizdi. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, ligin ilk yarısında verim alamadığı Babel, Emre Mor ve Nzonzi gibi önemli isimlerle yolları ayırdı. Böylece hem takımı yavaşlatan hem de problemli olan oyuncuların üzeri çizildi.

Galatasaray'ın hızının artmasında ve tempolu oynamasında alınan bu karar kadar Onyekuru ve Saracchi seri oynayan isimlerin transferi etkili oldu. İkinci yarıya fırtına gibi giren Aslan, Onyekuru'nun sıtma tedavisinden çıkıp takıma katılmasına rağmen liderle aradaki farkı iyice azalttı.



