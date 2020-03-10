Linnes Adem Büyük'ün kurbanı oldu!
Galatasaray'da antrenmanda sakatlanan Adem Büyük'ün Beşiktaş derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi. Deneyimli forvetin yerine Florin Andone'yi kadroya dahil edecek olan teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes'i tribüne gönderme kararı aldı.
Süper Lig'in 26. haftası dev bir derbi maçına sahne olacak. Son haftaların formda iki takımı Galatasaray ve Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Adem Büyük'ün son durumu merak ediliyordu. Deneyimli futbolcunun Beşiktaş karşısında kadroda olması beklenmiyor.
OLAN LINNES'E OLDU!
Adem Büyük'ün kadroda yer almayacak olması Martin Linnes'i olumsuz yönde etkileyecek. Sezon başında yabancı sınırlaması nedeniyle TFF'ye ismi bildirilmeyen Norveçli futbolcu, ligin ikinci yarısında teknik direktör Fatih Terim taraftından listeye dahil edilmişti. Deneyimli teknik adam, Adem Büyük'ün sakatlığı sebebiyle oynayamayacak olmasından dolayı tribüne göndermeyi düşündüğü Florin Andone'yi kadroya alacak. Rumen futbolcunun kadroya dahil edilmesinden sonra yabancı sınırındaki bir kişi fazlalık, Martin Linnes'in tribüne gönderilmesine sebep olacak.
SEKIDIKA DA KADRODA YER ALMAYACAK
Adem Büyük'ün sakatlığı sebebiyle Andone'ye kadroda yer verecek olan Fatih Terim, Martin Linnes'le birlikte Jesse Sekidika'yı da tribüne gönderme kararı aldı.
- 10.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Linnes Adem Büyük'ün kurbanı oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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