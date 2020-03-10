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10 Mart 2020, Salı
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Linnes 'ün kurbanı oldu!

Linnes Adem Büyük'ün kurbanı oldu!

'da antrenmanda sakatlanan 'ün derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi. Deneyimli forvetin yerine 'yi kadroya dahil edecek olan , 'i tribüne gönderme kararı aldı.

'in 26. haftası dev bir derbi maçına sahne olacak. Son haftaların formda iki takımı ve , Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan 'ün son durumu merak ediliyordu. Deneyimli futbolcunun Beşiktaş karşısında kadroda olması beklenmiyor.

OLAN LINNES'E OLDU!
Adem Büyük'ün kadroda yer almayacak olması 'i olumsuz yönde etkileyecek. Sezon başında yabancı sınırlaması nedeniyle 'ye ismi bildirilmeyen Norveçli futbolcu, ligin ikinci yarısında taraftından listeye dahil edilmişti. Deneyimli teknik adam, Adem Büyük'ün sakatlığı sebebiyle oynayamayacak olmasından dolayı tribüne göndermeyi düşündüğü 'yi kadroya alacak. Rumen futbolcunun kadroya dahil edilmesinden sonra yabancı sınırındaki bir kişi fazlalık, Martin Linnes'in tribüne gönderilmesine sebep olacak.

SEKIDIKA DA KADRODA YER ALMAYACAK
Adem Büyük'ün sakatlığı sebebiyle Andone'ye kadroda yer verecek olan Fatih Terim, Martin Linnes'le birlikte Jesse Sekidika'yı da tribüne gönderme kararı aldı.

  1. 10.03.2020
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