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10 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Muslera'dan Beşiktaş derbisi öncesi iddialı sözler!

Muslera'dan derbisi öncesi iddialı sözler!

Muslera'dan Beşiktaş derbisi öncesi iddialı sözler!

'ın başarılı eldiveni , ligde bu hafta oynayacakları kritik derbisi öncesi iddialı konuştu. Muslera, "Derbiyi mutlaka alacağız" ifadelerini kullandı.

'da bu sezon yaptığı kritik kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken Uruguaylı kaleci , ligin 2. yarısında büyük bir çıkış içinde
olduklarını söyledi.

Takvim'de yer alan habere göre Uruguaylı eldiven hafta sonu ile oynayacak derbi mücadelesiyle ilgili, "Derbiyi mutlaka alacağız. 'den sonra Beşiktaş'ı da yeneceğimize inancım tam. Taraftardan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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  1. 10.03.2020
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