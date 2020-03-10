Muslera'dan Beşiktaş derbisi öncesi iddialı sözler!

Galatasaray'da bu sezon yaptığı kritik kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ligin 2. yarısında büyük bir çıkış içinde

olduklarını söyledi.

Takvim'de yer alan habere göre Uruguaylı eldiven hafta sonu Beşiktaş ile oynayacak derbi mücadelesiyle ilgili, "Derbiyi mutlaka alacağız. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da yeneceğimize inancım tam. Taraftardan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

