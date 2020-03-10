Muslera'dan Beşiktaş derbisi öncesi iddialı sözler!
Galatasaray'ın başarılı eldiveni Fernando Muslera, ligde bu hafta oynayacakları kritik Beşiktaş derbisi öncesi iddialı konuştu. Muslera, "Derbiyi mutlaka alacağız" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da bu sezon yaptığı kritik kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, ligin 2. yarısında büyük bir çıkış içinde
olduklarını söyledi.
Takvim'de yer alan habere göre Uruguaylı eldiven hafta sonu Beşiktaş ile oynayacak derbi mücadelesiyle ilgili, "Derbiyi mutlaka alacağız. Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ı da yeneceğimize inancım tam. Taraftardan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
- 10.03.2020
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Muslera'dan Beşiktaş derbisi öncesi iddialı sözler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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