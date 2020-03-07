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07 Mart 2020, Cumartesi
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Maicon için 4 milyon euro

Maicon için 4 milyon euro

Al Nassr, Aslan'dan 1.5 yıllığına kiraladığı 'nin performansından bir hayli memnun kaldı.

Al Nassr, Aslan'dan 1.5 yıllığına kiraladığı 'nin performansından bir hayli memnun kaldı. ekibi, Brezilyalı stoperin bonservisi için Cimbom'a 4 milyon euro'luk bir öneri sunmaya hazırlandığı öğrenildi. ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor.
  1. 7.3.2020
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