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07 Mart 2020, Cumartesi
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Akbaba yedek

Akbaba yedek

'de 'ın ile oynayacağı deplasman mücadelesine Akbaba kulübede başlayacak.

'de 'ın ile oynayacağı deplasman mücadelesine Akbaba kulübede başlayacak. orta sahayı daha dirençli oyunculardan kurmak istiyor. 27 yaşındaki futbolcu skora göre oyuna dahil olacak.
  1. 7.3.2020
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