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07 Mart 2020, Cumartesi
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Nzonzi yaktı

Nzonzi yaktı

Aslan'daki kötü futbolu sonrası devre arasında gönderilen Steven Nzonzi, 'in de başını yaktı.

Aslan'daki kötü futbolu sonrası devre arasında gönderilen Steven Nzonzi, 'in de başını yaktı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun hatasından Rennes 2 gol yedi. Takımı 'e elenerek Kupası'nda finale çıkma şansını yitirdi. Oyuncu sert şekilde eleştirildi.
  1. 7.3.2020
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