Beşiktaş'tan Galatasaray maçına özel prim! Sergen Yalçın...
Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta camia bu maça kilitlendi. Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılarda yönetim bu maça özel prim verilmesini kararlaştırdı. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın da derbi tecrübelerini oyuncularıyla paylaşacak.
Beşiktaş'ta gözler hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisine çevrildi. Sergen Yalçın'la ivme yakalayan siyah-beyazlılar, derbi maçını kazanıp zirveye iyice yaklaşmak istiyor. Gaziantep FK-Trabzonspor ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının berabere bitmesi zirve umutlarını daha da artırdı. Siyah-beyazlı teknik heyet ve yönetim, pazar günü Galatasaray'la deplasmanda oynanacak derbi öncesi ele geçirilen bu büyük fırsatın kesinlikle kaçırılmaması gerektiğini düşünüyor.
SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ
Süper Lig'de kalan maçların kazanılması halinde şampiyonluk yarışında hiç kimsenin beklemediği bir tablonun ortaya çıkabileceğini dile getiren teknik heyet ve yöneticiler, siyah-beyazlı takımı derbiye özel olarak hazırlayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın dev maça futbolcuları kendisi motive edecek. Futbolculuk kariyerinde böylesi maçları defalarca oynayan Yalçın, siyah-beyazlı oyuncuları psikolojik olarak maça hazırlayacak.
DERBİYE ÖZEL PRİM
Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş Yönetimi ise derbi galibiyetine özel bir prim verecek. Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor'un puan kayıplarından sonra dün bir durum değerlendirmesi yapan yöneticilerin, "Bu derbi bizim son şansımız. Matematiksel olarak iddiamız devam ettiği sürece şansımızı sonuna kadar kovalamak zorundayız. Her şeyden öte bizim bu ligi mümkün olabildiği kadar yukarılarda bitirmemiz lazım. Çünkü hem bu sene hem de önümüzdeki sezon maddi sıkıntılar yaşamaya devam edeceğiz. Ne kadar yukarıda olursak maddi anlamda o kadar kazancımız olur. Bu maç bizim için bir derbiden çok daha fazlası'' diye konuştukları bildirildi.
- 10.03.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Beşiktaş'tan Galatasaray maçına özel prim! Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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