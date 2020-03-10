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10 Mart 2020, Salı
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'tan maçına özel prim! ...

Beşiktaş'tan Galatasaray maçına özel prim! Sergen Yalçın...

'in 26. haftasında deplasmanda 'la karşılaşacak olan 'ta camia bu maça kilitlendi. Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılarda yönetim bu maça özel prim verilmesini kararlaştırdı. Öte yandan da derbi tecrübelerini oyuncularıyla paylaşacak.

'ta gözler hafta sonu oynanacak olan derbisine çevrildi. 'la ivme yakalayan siyah-beyazlılar, derbi maçını kazanıp zirveye iyice yaklaşmak istiyor. FK- ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının berabere bitmesi zirve umutlarını daha da artırdı. Siyah-beyazlı teknik heyet ve yönetim, pazar günü Galatasaray'la deplasmanda oynanacak derbi öncesi ele geçirilen bu büyük fırsatın kesinlikle kaçırılmaması gerektiğini düşünüyor.

SERGEN YALÇIN FAKTÖRÜ
'de kalan maçların kazanılması halinde şampiyonluk yarışında hiç kimsenin beklemediği bir tablonun ortaya çıkabileceğini dile getiren teknik heyet ve yöneticiler, siyah-beyazlı takımı derbiye özel olarak hazırlayacak. Sergen Yalçın dev maça futbolcuları kendisi motive edecek. Futbolculuk kariyerinde böylesi maçları defalarca oynayan Yalçın, siyah-beyazlı oyuncuları psikolojik olarak maça hazırlayacak.

DERBİYE ÖZEL PRİM
Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş Yönetimi ise derbi galibiyetine özel bir prim verecek. Trabzonspor, Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor'un puan kayıplarından sonra dün bir durum değerlendirmesi yapan yöneticilerin, "Bu derbi bizim son şansımız. Matematiksel olarak iddiamız devam ettiği sürece şansımızı sonuna kadar kovalamak zorundayız. Her şeyden öte bizim bu ligi mümkün olabildiği kadar yukarılarda bitirmemiz lazım. Çünkü hem bu sene hem de önümüzdeki sezon maddi sıkıntılar yaşamaya devam edeceğiz. Ne kadar yukarıda olursak maddi anlamda o kadar kazancımız olur. Bu maç bizim için bir derbiden çok daha fazlası'' diye konuştukları bildirildi.

  1. 10.03.2020
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