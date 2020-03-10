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10 Mart 2020, Salı
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3 puan alalım fark 3’e insin

3 puan alalım fark 3’e insin

G.Saray’ın 8 maç sonra deplasmanında puan kaybetmesi Yalçın’ın keyfini yerine getirdi.

G.Saray'ın 8 maç sonra deplasmanında puan kaybetmesi Yalçın'ın keyfini yerine getirdi. TT Stadı'nda oynanacak maç öncesinde Sivasspor-Galatasaray maçını yardımcılarıyla beraber izleyen Sergen, "Farkında mısınız bilmiyorum ama bu hafta kazanırsak G.Saray'la fark 3 puana inecek" ifadelerini kullandı.
  1. 10.3.2020
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