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10 Mart 2020, Salı
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Sol kanadına çare arıyor

Sol kanadına çare arıyor

a göre, pazar günü oynanacak G.Saray derbisinde sol kanat için özel önlem alınacak.

a göre, pazar günü oynanacak G.Saray derbisinde sol kanat için özel önlem alınacak. 'in hücum düşünmesi ve önünde oynayan Georges N'Koudou'nun geri gelmekte sıkıntı yaşaması tecrübeli teknik adamı arayışlara itti. Feghouli ve Mariano ile yüklenecek G.Saray'ın akınlarını önde kesmek için başarılı teknik adamın sol kanat için sürpriz arayışlarında olduğu öğrenildi.
  1. 10.3.2020
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