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10 Mart 2020, Salı
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, bu G.Saray’ı yener

Beşiktaş, bu G.Saray’ı yener

Lig’de hafta sonunda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbi oynanacak. ’ın başkan adaylarından , derbi öncesi bir tahminde bulundu.

Lig'de hafta sonunda şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir derbi oynanacak. 'ın başkan adaylarından , derbi öncesi bir tahminde bulundu. G.Saray'ın 'la 2-2 berabere kalmasının ardından bir paylaşım yapan Tekinoktay, "Beşiktaş, bu G.Saray'ı yener" ifadelerini kullandı.
  1. 10.3.2020
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