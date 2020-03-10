1 numara olmalısın

Beşiktaş'ta gözler hafta sonundaki G.Saray maçına çevrilmiş durumda. Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın da, oyuncularına bu maçta en yüksek performanslarını sergilemeleri gerektiğinin altını ısrarlı çiziyor. Başarılı hocanın bu konuda karşısına alıp konuştuğu ilk oyuncunun kaleci Loris Karius olduğu öğrenildi. Sergen Yalçın, sezon başından bu yana bir çok maçta kalesini gole kapatamayan Alman kaleciye "G.Saray derbisi ligin geri kalanı için bizim kaderimizi belirleyecek" diyerek çok dikkatli olmasını istedi. Sergen Yalçın, Karius'a şu ifadeleri kullandı: "Bir kalecinin gol yememe şansı yok, bunu elbette biliyorum. Senin iyi bir kaleci olduğunu da biliyorum. Ama büyük takımların kalecisi olmak için iyi değil çok iyi olmak gerekli. Hatalı goller yediğin için sert eleştirilere maruz kaldın. Bunlar futbolun doğasında var. Sen bizim 1 numaramızsın, bu nedenle G.Saray derbisinde senden 10 numara bir performans bekliyorum. Bu maçtaki performansın, bizi şampiyonluk yarışına yeniden ortak yapacak. Güvenimizi boşa çıkarma."

RAKAMLARLA LORiS KARIUS

* Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de 24 maçta 216 dakikayla en çok süre alan oyuncusu.

* 25 haftanın geride kaldığı Süper Lig'de 29 gol yiyen Karius, 7 maçta kalesini kapattı.

* Alman kaleci 24 maçta 23'ü ceza sahası dışından 36'sı ceza sahası içinden 59 kurtarış yaptı.