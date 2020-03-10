Büyük maçları severiz

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, dünkü antrenman öncesinde soruları yanıtladı. Lens, hafta sonundaki G.Saray derbisiyle ilgili olarak "Bu maça hazırlanmak için önümüzde bir haftalık süre var. Tabii ki çok büyük bir maç. Bu tip maçları diğer maçlar la kıyaslayamazsınız. Takım olarak şu anda bizde her oyuncu hazır durumda ve büyük maçları oynamayı hepimiz seviyoruz. Ben Türkiye kariyerimde henüz Galatasaray deplasmanında kazanmadım ve artık kendi adıma bu ilki yaşamak istiyorum" diye konuştu.

MAÇ MAÇ İLERLİYORUZ

Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Hollandalı oyuncu, "Şu anda şampiyonluk yarışında her şey mümkün. Başakşehir önde gözüküyor ancak iki hafta önce Sivasspor'un, Trabzonspor'un önde olduğunu söyleyebilirdiniz. Bizim yapmamız gereken şey, maçlarımızı ka zanmak ve maç maç ilerlemek. İki maç kazanırsak, üç maç kazanırsak kesinlikle zirveye çıkarız diyemeyiz. Bu hafta biz G.Saray ile oynarken Trabzon ile de Başakşehir karşılaşacak. Birkaç hafta içinde farklı durumlar ortaya çıkabilir" dedi.

TARAFTAR ELESTİRİDE HAKLI

Geçmişteki ve şu andaki performansıyla ilgili özel bir durum olmadığını belirten Lens, "Daha önceki takımlarda farklı oyun şekillerinde oynadım ama artık 3 sezon öncesine dönüp geriye doğru bakmıyorum. Herkes benden yüksek performans bekliyor. Taraftarlara hak veriyorum, beni eleştirdikleri dönemde haklılardı. Belki yeri gelir tekrar eleştirebilirler, bu da olabilir ama şu anda mutluyum oynadığım oyundan keyif alıyorum" dedi.

PERFORMANSIM ARTIYOR

Takımın başına Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte kendisi adına yaşanan değişiklikle ilgili de konuşan Jeremain Lens, "Aslında Sergen hocayla kurduğum ilişki, diğer hocalarla kurduğum ilişkiden farklı değil. Takım daha da iyiye gittikçe, yukarıya doğru gittikçe benim performansım da artıyor. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ancak bu durumu gol ve asistlerle yansıtırsam çok daha mutlu olurum" diye konuştu.

SAĞ BEKİ SEVMİYORUM

Son dönemde zaman zaman sağ bekte forma giymesiyle ilgili de konuşan Lens, "Doğrusunu söylemek gerekirse en sevdiğim pozisyon bu değil ama burada hocanın kararı önemli. Takımın bana nerede ihtiyacı olursa orada görev alıyorum. Şu anda oynadığımız sistemde beklerin hücuma çıkma fırsatı çok yüksek ve ben de hem savunmada hem hücumda doğru işleri yapmaya çalışıyorum. Son maç da bence bunun en güzel örneği oldu" yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ'A ODAKLANDIM

Oğuzhan Özyakup'la birlikte kendisinin de adının Feyenoord'la geçmesiyle ilgili de konuşan Hollandalı yıldız Jeremain Lens, "Ben Beşiktaş'ın oyuncusu olduğum müddetçe her zaman Beşiktaş'a nasıl katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Sadece buna odaklandım. Başka takımlarla ilgili şeyler düşünmüyorum. Burada Devam eden bir sözleşmem var ve Beşiktaş'ın oyuncusuyum. Tüm odaklanmam da bu şekilde" ifadelerini kullandı.