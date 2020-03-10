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10 Mart 2020, Salı
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Grip olan Caner idmana çıkmadı

Grip olan Caner idmana çıkmadı

Pazar günü ile deplasmanda karşılaşacak olan , hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. yönetiminde Ümraniye ’nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan ve ameliyat edilen Douglas katılmadı.

Pazar günü ile deplasmanda karşılaşacak olan , hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. yönetiminde Ümraniye 'nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan ve ameliyat edilen Douglas katılmadı. Dorukhan Toköz ise bireysel antrenmanına devam etti. Tecrübeli oyuncu Caner'in riske edilmemek için dinlendirildiği ifade edildi.
  1. 10.3.2020
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