Grip olan Caner idmana çıkmadı
Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, derbi maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Sergen Yalçın yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmana soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin ve ameliyat edilen Douglas katılmadı.
- 10.3.2020
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
- Süper Lig'de zirve yarışı nefes kesiyor! 25. hafta sonunda ilginç tablo
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Grip olan Caner idmana çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.