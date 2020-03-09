Jeremain Lens: Artık Galatasaray stadında galibiyet istiyorum!
Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jeremain Lens, "Bir kaç haftadır çok iyi bir performan sergiliyoruz" dedi. İşte Hollandalı oyuncunun açıklamalarından öne çıkanlar.
Süper Lig'in 26. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak... Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların başarılı oyuncusu Jeremain Lens antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.
İşte Lens'in açıklamalarından satır başları...
Takım olarak birkaç haftadır çok iyi bir performans gösterdiklerini kaydeden Hollandalı futbolcu "Kaybettiğimiz Başakşehir maçı da buna dahil. Topa daha fazla olma konusunda çok iyi bir gelişim kaydettik. Kişisel olarak da iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
SEVDİĞİM POZİSYONDA OYNAMIYORUM!
"En sevdiğim pozisyonda oynamıyorum ama bu hocanın kararı! Bana bir görev veriliyor ve bunu yapmaya çalışıyorum. Hem savunmada hem de hücumda elimden geleni yapıyorum. Sergen hoca ile olan ilişkimiz diğer hocalardan farklı değil. Takım ileri gittikçe benim performansım da ileri gidiyor. Taraftarın bana olan tepkisini anlayışla karşılıyorum ama şu an iyiyim, bu şekilde devam etmek istiyorum." Herkes benden daha iyi bir performans sergilememi, daha fazla asist ve daha fazla gol atmamı istiyor. Bunu anlayabiliyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.
"GALATASARAY STADINDA HİÇ KAZANMADIM"
Galatasaray'ın stadında hiç kazanmadığını söyleyen Lens, "Ben, Galatasaray stadında henüz maç kazanmadım ve artık galibiyet almak istiyorum. Şampiyonluk yarışında her şey mümkün ve her şey değişiyor. Bizim yapmamız gereken her maçı kazanmak! Bir iki hafta içerisinde ligde her şey değişebilir, bu çok açık. Ben Beşiktaş'ın futbolcusu olduğum sürece her zaman daha fazla nasıl katkı yaparım bunu düşünürüm. Benim odak noktam transfer değil, Beşiktaş'a daha fazla nasıl katkı sağlarım düşüncesi." şeklinde konuştu.
- 09.03.2020
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Yorum
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