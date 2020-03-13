Galatasaray'a Onyekuru'dan iyi haber
Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Henry Onyekuru'nun takımla birlikte çalışmalarda yer aldığı açıklandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Çarşamba günkü antrenmanı ağrılarından dolayı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun takımla birlikte çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Antrenmanda sakatlığı devam eden Adem Büyük'ün tedavisine devam edilirken, çarşamba günkü antrenmanı sol arka adalesinde ağrı hissedip yarıda bırakan Henry Onyekuru ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Başarılı oyuncunun tekrar sahalara dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Galatasaray, Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.
- 13.03.2020
- Güncelleme: 13.03.2020 13:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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