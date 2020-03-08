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Rıdvan Dilmen'den Mert Hakan sorusuna flaş yanıt! "Galatasaray'da..."
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, 2-2 sonuçlanan Sivasspor - Galatasaray karşılaşması hakkında değerlendirmelerde bulunurken, Mert Hakan Yandaş konusunda kendisine yöneltilen soruya flaş bir yanıt verdi.
8 Mart 2020 Pazar 22:52
Güncelleme: 08.03.2020 23:07
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Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
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Sivasspor'un golleri Hakan Arslan ve Emre Kılınç'tan gelirken, Galatasaray'ın gollerini Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli kaydetti.
Karşılaşmanın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulunan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen flaş yorumlara imza attı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ
"1 puanı aslında Fatih Terim de Rıza Çalımbay da istemedi. İki hoca da 1 puandan mutsuz ama sezon sonu mutlu olabilirler."
"Sergen Yalçın üç hafta önce 'Seneyi düşünüyoruz' diyordu ama Galatasaray'ı yenerlerse, fark 3 puana düşecek."