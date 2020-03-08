Galatasaray'da Radamel Falcao şov! Süper Lig'e damga vurdu
Süper Lig'in ilk yarısında sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao küllerinden doğdu. Sivasspor'u da boş geçmeyen Kolobiyalı yıldız, ikinci devreye adeta damga vurdu.
Yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'ın en ses getiren transferi Radamel Falcao, ilk yarıda yaşadığı sakatlıklarla taraftarları üzmüştü.
İkinci yarının başlamasıyla adeta küllerinden doğan Falcao, golleri üst üste sıraladı.
Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu, süre aldığı son 7 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
İlk yarının son karşılaşmasında Antalyaspor ağlarına 2 gol gönderen Kolombiyalı futbolcu, Denizlispor ve Konyaspor karşılaşmalarında 1'er gol kaydetti.
BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında sessiz kalan yıldız golcü, Fenerbahçe derbisinde gollerine kaldığı yerden devam ederken, Gençlerbirliği'ne 2 gol attı.
Son olarak Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan Radamel Falcao, 1 gol 1 asist kaydetti.
TÜRKİYE KUPASI'NDA 1 GOL
Süper Lig'de toplamda 8 gol atan Falcao, Türkiye Kupası'nda yalnızca 1 kez Tuzlaspor ağlarını sarsabildi.
KOLOMBİYA'DA DA SES GETİRDİ
34 yaşındaki golcünün performansındaki yükseliş Kolombiya basınında da ses getirdi.
FALCAO'NUN SÜPER LİG GOL KARNESİ
Antalyaspor 2
Denizlispor 1
Konyaspor 1
Fenerbahçe 1
Gençlerbirliği 2
Sivasspor 1
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 21:08
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Galatasaray'da Radamel Falcao şov! Süper Lig'e damga vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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