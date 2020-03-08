Galatasaray'da Radamel Falcao şov! Süper Lig'e damga vurdu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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'da şov! 'e damga vurdu

Galatasaray'da Radamel Falcao şov! Süper Lig'e damga vurdu

'in ilk yarısında sakatlıklarıyla gündeme gelen küllerinden doğdu. 'u da boş geçmeyen Kolobiyalı yıldız, ikinci devreye adeta damga vurdu.

Yaz döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna katan 'ın en ses getiren transferi , ilk yarıda yaşadığı sakatlıklarla taraftarları üzmüştü.

İkinci yarının başlamasıyla adeta küllerinden doğan Falcao, golleri üst üste sıraladı.

Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu, süre aldığı son 7 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

İlk yarının son karşılaşmasında ağlarına 2 gol gönderen Kolombiyalı futbolcu, Denizlispor ve karşılaşmalarında 1'er gol kaydetti.

BtcTurk karşısında sessiz kalan yıldız golcü, derbisinde gollerine kaldığı yerden devam ederken, 'ne 2 gol attı.

Son olarak maçına ilk 11'de başlayan Radamel Falcao, 1 gol 1 asist kaydetti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 1 GOL

'de toplamda 8 gol atan Falcao, 'nda yalnızca 1 kez Tuzlaspor ağlarını sarsabildi.

KOLOMBİYA'DA DA SES GETİRDİ

34 yaşındaki golcünün performansındaki yükseliş basınında da ses getirdi.

FALCAO'NUN SÜPER LİG GOL KARNESİ

1

Antalyaspor 2

Denizlispor 1

Konyaspor 1

Fenerbahçe 1

Gençlerbirliği 2

Sivasspor 1

  1. 08.03.2020
  2. Güncelleme: 08.03.2020 21:08
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