Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim yorumu
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Bireysel performans, form tutan oyuncu falan tamam da, Galatasaray'daki en önemli unsur Fatih Terim'in yeniden teknik direktörlük yapması. Uzun süredir saha dışındaydı. Saha içine geldi, tablo bu." ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fatih Terim planı belirledi! İşte Galatasaray'ın Alanyaspor maçı 11'i
- İspanyollardan şok iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kıskacında
- Arda Turan transferine flaş yanıt: 1 Nisan şakası mı?
- Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde şaşırtan pozisyonlar! Herkes şoke oldu...
- Emre Mor gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Fatih Terim...
- Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ayrılanlar şimdi ne yapıyor?
- Galatasaray'a transferden çılgın gelir! 20 milyon Euro...
- Galatasaray'dan son gün transfer bombası! Fenerbahçe...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.