Rıdvan Dilmen'den flaş EURO 2020 açıklaması! Ertelenecek mi? - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen'den flaş EURO 2020 açıklaması! Ertelenecek mi?

Rıdvan Dilmen'den flaş EURO 2020 açıklaması! Ertelenecek mi?

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Ayrıyeten gündem ile alakalı konuşan Dilmen, EURO 2020 ile alakalı flaş bir iddiada bulundu.
15 Mart 2020 Pazar 22:15 Güncelleme: 15.03.2020 22:52
Rıdvan Dilmen'den flaş EURO 2020 açıklaması! Ertelenecek mi?

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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Rıdvan Dilmen'den flaş EURO 2020 açıklaması! Ertelenecek mi?

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'den flaş EURO 2020 açıklaması! Ertelenecek mi?

Öte yandan Dilmen, koronavirüs nedeniyle erteleneceği iddia edilen EURO 2020 turnuvasıyla alakalı flaş bir yorum yaptı.

Rıdvan Dilmen'den flaş EURO 2020 açıklaması! Ertelenecek mi?

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ

"Zirvedeki iki maç da berabere bitti. Bu 1'er puanda en zararlılar Galatasaray ve Beşiktaş. Beşiktaş şampiyonluk şansından koptu, tek şansı kazanmaktı."

Rıdvan Dilmen'den flaş EURO 2020 açıklaması! Ertelenecek mi?

"Kevin N'Koudou 25 yaşında, oldukça hızlı ve hareketli bir oyuncu. Ancak Kevin N'Koudou'nun neden Tottenham'da oynayamadığını anladım."

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