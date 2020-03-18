Galatasaray'da flaş gelişme! İptal edildi...
Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle Beşiktaş derbisinin ardından oyuncularına 2 gün izin vermiş, bugün yapılacak antrenmanı ligin ertelenme ihtimaline karşı 17.00'a almıştı. Ancak antrenmanın tamamen iptal edildiği öğrenildi.
Süper Lig'in ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan Beşiktaş derbisinde rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 9 maçta 23 puan toplayan sarı-kırmızılı ekipte, deneyimli teknik adam Fatih Terim, futbolcularına 2 gün izin vermişti.
GÖZLER TOPLANTIDA
Derbi dönüşü bugün yeşil sahalara dönecek olan Galatasaray'da antrenman saatinde değişikliğe gidildi. Fatih Terim'in bu kararının ardında bugün devletin zirvesinde yapılacak toplantının olduğu öğrenildi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra 15 bakanın da yer alacağı bir toplantı yapılacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, toplantı sonrası liglerin ertelenme ihtimaline karşı antrenmanı akşam saatlerine çekti. Eğer kararda bir değişiklik olmazsa Fatih Terim öğrencileriyle birlikte idmanı 17:00'de yapacaktı. Ancak gelen son bilgilere göre idmanın iptal edildiği öğrenildi.
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 16:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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