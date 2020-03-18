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18 Mart 2020, Çarşamba
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'da flaş gelişme! İptal edildi...

Galatasaray'da flaş gelişme! İptal edildi...

'da koronavirüs nedeniyle derbisinin ardından oyuncularına 2 gün izin vermiş, bugün yapılacak antrenmanı ligin ertelenme ihtimaline karşı 17.00'a almıştı. Ancak antrenmanın tamamen iptal edildiği öğrenildi.

'in ikinci yarısına muhteşem bir başlangıç yapan , tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanan derbisinde rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Ligin ikinci yarısında çıktığı 9 maçta 23 puan toplayan sarı-kırmızılı ekipte, deneyimli teknik adam , futbolcularına 2 gün izin vermişti.

GÖZLER TOPLANTIDA
Derbi dönüşü bugün yeşil sahalara dönecek olan Galatasaray'da antrenman saatinde değişikliğe gidildi. Fatih Terim'in bu kararının ardında bugün devletin zirvesinde yapılacak toplantının olduğu öğrenildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadele için oluşturulan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra 15 bakanın da yer alacağı bir toplantı yapılacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, toplantı sonrası liglerin ertelenme ihtimaline karşı antrenmanı akşam saatlerine çekti. Eğer kararda bir değişiklik olmazsa Fatih Terim öğrencileriyle birlikte idmanı 17:00'de yapacaktı. Ancak gelen son bilgilere göre idmanın iptal edildiği öğrenildi.

  1. 18.03.2020
  2. Güncelleme: 18.03.2020 16:56
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