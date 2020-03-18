Neymar'ı kahreden haber geldi! Koronavirüs...

Barcelona'da koronavirüs paniği yaşanıyor... İspanyol basını, konu ile ilgili yaptığı haberde, Katalan kulübünün yaz transfer sezonunda virüs salgınının yaygınlaşmasından dolayı korktuğunu ifade etti.

NEYMAR VE MARTINEZ TRANSFERİ YATABİLİR

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre; yaz transfer sezonunda PSG'nin süperstarı Neymar'ı ve Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'i kadrosuna dahil etmek isteyen Barça, transferlerin mali boyutundan dolayı çekiniyor. Virüsün Avrupa'da yaygınlaşmasının kendilerini ekonomik bir buhrana iteceğini düşünen kulüp yetkilileri, kar marjlarının düşmesinden dolayı imzayı attıramayabileceğini ifade ediyor.

OYUNCULARIN FİYATI DÜŞECEK

Öte yandan transfer sezonunda futbolcuların bonservis ücretlerinin düşeceği tahminini yapan Barça'nın buna da önlem alacağı ve elindeki oyuncuların satışı için yeni stratejiler belirleyeceği aktarıldı.

ABIDAL EVDEN ÇALIŞIYOR

Barcelona sportif direktörü Eric Abidal'in şu anda transfer için ikili görüşmelerine devam ettiği ancak video konferans yöntemiyle tam olarak istenilen bağlantıyı kuramadığı ifade edildi.

İSPANYA'DA KORONA HIZLA YAYILIYOR

Öte yansan 15 gün La Liga'ya ara veren İspanya, şimdiye dek 11.178 koronavirüs vakası olduğunu teyid etti. Pazartesi gününden bu yana 2434 vakanın arttığı ve aynı zamanda 481 kişinin bu sebeple hayatını kaybettiği vurgusu yapıldı.