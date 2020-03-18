Neymar'ı kahreden haber geldi! Koronavirüs...
Tüm dünyada etkisini iyiden iyiye göstermeye başlayan koronavirüs, bu kez dünya devi Barcelona'nın başını derde soktu. İspanyol medyasından aktarılan bilgilere göre Katalan ekibi, virüsün yaz transfer sezonunda yapılması planlanan 2 transferin önüne set çekmesinden korkuyor. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Barcelona'da koronavirüs paniği yaşanıyor... İspanyol basını, konu ile ilgili yaptığı haberde, Katalan kulübünün yaz transfer sezonunda virüs salgınının yaygınlaşmasından dolayı korktuğunu ifade etti.
NEYMAR VE MARTINEZ TRANSFERİ YATABİLİR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre; yaz transfer sezonunda PSG'nin süperstarı Neymar'ı ve Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'i kadrosuna dahil etmek isteyen Barça, transferlerin mali boyutundan dolayı çekiniyor. Virüsün Avrupa'da yaygınlaşmasının kendilerini ekonomik bir buhrana iteceğini düşünen kulüp yetkilileri, kar marjlarının düşmesinden dolayı imzayı attıramayabileceğini ifade ediyor.
OYUNCULARIN FİYATI DÜŞECEK
Öte yandan transfer sezonunda futbolcuların bonservis ücretlerinin düşeceği tahminini yapan Barça'nın buna da önlem alacağı ve elindeki oyuncuların satışı için yeni stratejiler belirleyeceği aktarıldı.
ABIDAL EVDEN ÇALIŞIYOR
Barcelona sportif direktörü Eric Abidal'in şu anda transfer için ikili görüşmelerine devam ettiği ancak video konferans yöntemiyle tam olarak istenilen bağlantıyı kuramadığı ifade edildi.
İSPANYA'DA KORONA HIZLA YAYILIYOR
Öte yansan 15 gün La Liga'ya ara veren İspanya, şimdiye dek 11.178 koronavirüs vakası olduğunu teyid etti. Pazartesi gününden bu yana 2434 vakanın arttığı ve aynı zamanda 481 kişinin bu sebeple hayatını kaybettiği vurgusu yapıldı.
- 18.03.2020
- Güncelleme: 18.03.2020 16:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Neymar'ı kahreden haber geldi! Koronavirüs... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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