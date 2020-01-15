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15 Ocak 2020, Çarşamba
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ineklerle... bugün ile’

‘Dün ineklerle... bugün Messi ile’

, ile anlaştı. Son olarak Betis'i çalıştıran 61 yaşındaki teknik adamla 2022'ye kadar sözleşme imzalandı.

, ile anlaştı. Son olarak Betis'i çalıştıran 61 yaşındaki teknik adamla 2022'ye kadar sözleşme imzalandı. İspanyol hoca, " köyümde ineklerle yürüyordum. Bugün en iyi futbolcularla idmana çıkıyorum. 'yi çalıştıracağım. Hala ne yaşadığımı farkında değilim" ifadeleriyle dikkat çekti.
  1. 15.1.2020
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