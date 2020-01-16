Messi’den CR7 itirafı

Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi, dün İspanya basınına konuştu. Real Madrid'de oynadığı dönemde Cristiano Ronaldo ile yaşadığı rekabete değinen Messi, "Bu özel bir duelloydu. Sonsuza dek insanların zihninde kalacak. Barça ve Madrid'de oynuyorsanız, uzun süre böyle yüksek bir seviyeyi korumak da kolay değil" diye konuştu.