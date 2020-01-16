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16 Ocak 2020, Perşembe
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Messi’den CR7 itirafı

Messi’den CR7 itirafı

'nın yıldız ismi , dün basınına konuştu.

'nın yıldız ismi , dün basınına konuştu. 'de oynadığı dönemde ile yaşadığı rekabete değinen Messi, "Bu özel bir duelloydu. Sonsuza dek insanların zihninde kalacak. Barça ve Madrid'de oynuyorsanız, uzun süre böyle yüksek bir seviyeyi korumak da kolay değil" diye konuştu.

  1. 16.1.2020
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