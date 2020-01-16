Messi’den CR7 itirafı
Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi, dün İspanya basınına konuştu.
Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi, dün İspanya basınına konuştu. Real Madrid'de oynadığı dönemde Cristiano Ronaldo ile yaşadığı rekabete değinen Messi, "Bu özel bir duelloydu. Sonsuza dek insanların zihninde kalacak. Barça ve Madrid'de oynuyorsanız, uzun süre böyle yüksek bir seviyeyi korumak da kolay değil" diye konuştu.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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