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16 Ocak 2020, Perşembe
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golü attı oyundan atıldı!

Emre Çolak golü attı oyundan atıldı!

ile , 2. Lig maçında karşı karşıya geldi. Deportivo forması giyen , takımına galibiyeti getiren golü atarken, gol sevincinden sonra ikinci görerek oyun dışında kaldı. Mücadele ev sahibi Deportivo'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

2. Lig ekiplerinden forması giyen , mücadeleye damga vurdu. Ev sahibi Deportivo'nun 'i konuk ettiği maça yedek başlayan 28 yaşındaki futbolcu 31. dakikada oyuna girdi. Mücadelede 54. dakikada sahneye çıkan Emre Çolak takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Gol sevincinde büyük sevinç yaşayan yetenekli futbolcu, taraftarlarıyla bütünleşti. Maçın hakemi bu sevinci nizami bulmadı ve halihazırda bulunan Emre Çolak'a ikinci sarı kartı gösterdi ve 28 yaşındaki futbolcu oyun dışında kaldı. Emre Çolak hakemin bu kararı sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Deportivo, Racing Santander'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



  1. 16.01.2020
  2. Güncelleme: 16.01.2020 23:25
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