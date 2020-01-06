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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Cavani ’de

Cavani Atletico Madrid’de

Uruguaylı golcü , 'le her konuda anlaşma sağladı. 'yle sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki forvet, sezon sonunda bedelsiz olarak İspanyol ekibine imza atacak. Cavani bu sezon 11 maçta 3 kez ağları sarstı.

Uruguaylı golcü , Atletico Madrid'le her konuda anlaşma sağladı. 'yle sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki forvet, sezon sonunda bedelsiz olarak İspanyol ekibine imza atacak. Cavani bu sezon 11 maçta 3 kez ağları sarstı.

  1. 6.1.2020
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