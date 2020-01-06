Cavani Atletico Madrid’de

Uruguaylı golcü Edinson Cavani, Atletico Madrid'le her konuda anlaşma sağladı. PSG'yle sözleşmesi bitecek 33 yaşındaki forvet, sezon sonunda bedelsiz olarak İspanyol ekibine imza atacak. Cavani bu sezon 11 maçta 3 kez ağları sarstı.