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15 Ocak 2020, Çarşamba
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Zirve Barça’nın

Zirve Barça’nın

840 milyon euro’yla ’i geride bırakan , en fazla gelir elde eden kulüp oldu.

EKONOMİK danışmanlık şirketi Deloitte, 2018-2019 sezonunda en fazla kazanan kulübün olduğunu açıkladı. 840.8 milyon euro gelir elde eden Katalanlar, geçen yılın lideri 'i geride bıraktı. Gelirini yüzde 22 artırarak 800 milyon avro barajını aşan ilk kulüp oldu. Barça'yı 757,3 milyon euro'yla R. Madrid takip ediyor. M. United, 711.5 milyon euro'luk geliriyle 3'üncü oldu. B. Münih 660.1 milyon euro ve ise 635.9 milyon euro'yla ilk 5'te yar aldı.
  1. 15.1.2020
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