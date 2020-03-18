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18 Mart 2020, Çarşamba
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İspanyol ekibi Valladolid koronavirüs testlerini geri gönderdi

İspanyol ekibi Valladolid koronavirüs testlerini geri gönderdi

Milli oyuncumuz 'ın formasını giydiği İspanyol ekibi Valladolid kulübe gönderilen koronavirüs testlerini geri gönderdi. Yapılan açıklamada, "Testleri kabul etmedik. Hiçbir oyuncumuz belirtileri taşımıyordu ve biz de daha çok ihtiyacı olan, bizden daha az zengin insanların olduğuna inanıyoruz. Öncelik onlarda olmalı" ifadeleri kullanıldı.

İspanya kulüplerinden 'ın da formasını giydiği Real Valladolid, kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre La Liga'nın kendilerine gönderdiği koronavirüs testi kitlerini geri çevirdi.

"ÖNCELİK ONLARDA OLMALI"

Valladolid'den yapılan açıklamada, "Testleri kabul etmedik. Hiçbir oyuncumuz belirtileri taşımıyordu ve biz de daha çok ihtiyacı olan, bizden daha az zengin insanların olduğuna inanıyoruz. Öncelik onlarda olmalı" ifadeleri kullanıldı.

Valladolid'in açıklamasında ayrıca La Liga'nın kulüpleri bu testlerin oyunculara ve kulüp çalışanlarına uygulanmasına zorunlu tuttuğu yönünde çıkan haberleri de yalanladı.

İspanya'da yaklaşık 14 bin koronavirüs hastası tespit edilirken, 623 insan hayatını kaybetti.

  1. 18.03.2020
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