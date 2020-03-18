Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler İspanya La Liga Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Alavesli 3 futbolcuda tespit edildi

Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

ekiplerinden 'te tüm şubelere yapılan test sonucunda 3 futbolcu, 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

İspanyol kulübü 'te 3'ü futbolcu 15 kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele testi yapıldı.

A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.

  1. 18.03.2020
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