Alavesli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
İspanya La Liga ekiplerinden Alaves'te tüm şubelere yapılan test sonucunda 3 futbolcu, 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.
İspanyol kulübü Alaves'te 3'ü futbolcu 15 kişi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Alaves'in hem futbol hem de basketbol şubesindeki sporcu, antrenör ve personele koronavirüs testi yapıldı.
A takımdan 3 futbolcu ile birlikte 7 antrenör ve 5 kulüp çalışanının Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Şu ana kadar vakaların hiçbirinde hastalık belirtilerinin görülmediği de ifade edildi.
- 18.03.2020
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