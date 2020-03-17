Valencia'dan flaş suçlama! "Koronavirüs Milano'dan geldi"
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Avrupa'da en çok İtalya'yı vurmuştu. 1000'in üzerine ölüm haberinin geldiği Çizme'ye, bir suçlama da İspanyollardan geldi. Valencia kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ülkede artan koronavirüs vakalarının yüzde 35'inin Milano'dan geldiğini iddia etti! İşte yaşanan o gelişme ve flaş açıklama... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Avrupa'da iyiden iyiye etkisini göstere koronavirüs, İtalya'da günbegün ölümlere neden olurken, Çizme'ye ağır bir suçlama da İspanyollardan geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında oynanan Atalanta - Valencia mücadelesnin ardından şehirdeki koronavirüs sayısı hızla artarken, konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi.
La Liga kulübü Valencia kulübü, Milano'ya seyahat eden taraftarlarının koronavirüsü şehirlerine getirdiğini ve şehirdeki vakaların yüzde 35'inin bu sebepten olduğunu iddia etti.
Valencia, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şubat 2020'de, Milano'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından kulübün aldığı sıkı önlemlere rağmen; İtalyan makamlarınca açıklanan 'riskli bölge' (Milano) alanı gerçeği ortaya çıkmış olup, görülen vakaların (Valencia'da) yaklaşık 35'inin buradan geldiğini rakamlar işaret ediyor" dedi.
- 17.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Valencia'dan flaş suçlama! "Koronavirüs Milano'dan geldi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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