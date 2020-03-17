Valencia'dan flaş suçlama! "Koronavirüs Milano'dan geldi"

Avrupa'da iyiden iyiye etkisini göstere koronavirüs, İtalya'da günbegün ölümlere neden olurken, Çizme'ye ağır bir suçlama da İspanyollardan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında oynanan Atalanta - Valencia mücadelesnin ardından şehirdeki koronavirüs sayısı hızla artarken, konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

La Liga kulübü Valencia kulübü, Milano'ya seyahat eden taraftarlarının koronavirüsü şehirlerine getirdiğini ve şehirdeki vakaların yüzde 35'inin bu sebepten olduğunu iddia etti.

Valencia, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şubat 2020'de, Milano'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından kulübün aldığı sıkı önlemlere rağmen; İtalyan makamlarınca açıklanan 'riskli bölge' (Milano) alanı gerçeği ortaya çıkmış olup, görülen vakaların (Valencia'da) yaklaşık 35'inin buradan geldiğini rakamlar işaret ediyor" dedi.

