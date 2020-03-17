Valencia'dan flaş suçlama! "Koronavirüs Milano'dan geldi" - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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'dan flaş suçlama! "Koronavirüs Milano'dan geldi"

Valencia'dan flaş suçlama! "Koronavirüs Milano'dan geldi"

'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Avrupa'da en çok 'yı vurmuştu. 1000'in üzerine ölüm haberinin geldiği Çizme'ye, bir suçlama da İspanyollardan geldi. kulübü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ülkede artan koronavirüs vakalarının yüzde 35'inin Milano'dan geldiğini iddia etti! İşte yaşanan o gelişme ve flaş açıklama... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Avrupa'da iyiden iyiye etkisini göstere koronavirüs, 'da günbegün ölümlere neden olurken, Çizme'ye ağır bir suçlama da İspanyollardan geldi.

son 16 turu karşılaşmasında oynanan Atalanta - mücadelesnin ardından şehirdeki koronavirüs sayısı hızla artarken, konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi.

kulübü Valencia kulübü, Milano'ya seyahat eden taraftarlarının koronavirüsü şehirlerine getirdiğini ve şehirdeki vakaların yüzde 35'inin bu sebepten olduğunu iddia etti.

Valencia, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şubat 2020'de, Milano'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından kulübün aldığı sıkı önlemlere rağmen; İtalyan makamlarınca açıklanan 'riskli bölge' (Milano) alanı gerçeği ortaya çıkmış olup, görülen vakaların (Valencia'da) yaklaşık 35'inin buradan geldiğini rakamlar işaret ediyor" dedi.

  1. 17.03.2020
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