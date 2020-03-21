Messi de akıma uydu - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Messi de akıma uydu

Messi de akıma uydu

Messi de akıma uydu

Koronavirüs sebebiyle evde oturma çağrılarının yapıldığı şu günlerde futbolcular, evde tuvalet kağıtlarını ayaklarıyla sektirerek şov yapıyor. yaygınlaşan bu akıma 'nın süper yıldızı de katıldı.

Koronavirüs sebebiyle evde oturma çağrılarının yapıldığı şu günlerde futbolcular, evde tuvalet kağıtlarını ayaklarıyla sektirerek şov yapıyor. yaygınlaşan bu akıma 'nın süper yıldızı de katıldı. Çektiği videoyu hesabından paylaşan Arjantinli yıldız, hem Barcelona'dan hem de milli takımdan arkadaşları Xavi, Vidal, , ve Agüero'yu da etkinliğe katılması için davet etti. Bu akıma Ramos, Marcelo, Henry gibi dünya yıldızları da katılım göstermişti.
  1. 21.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Messi de akıma uydu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN