Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
17 Mart 2020, Salı
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Haberler İspanya La Liga O kulüpten şok açıklama! Virüse yakalananların oranı %35!

Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi

Valencia Kulübünün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi

1. Futbol Ligi () kulüplerinden 'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

Dünya'nın önde gelen liglerinden 'nın köklü kulüplerinden olan 'dan flaş bir açıklama geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, kulüp içinde devam eden testlerin ardından teknik ekip ve futbolcular arasında virüse yakalananların oranının yüzde 35'e çıkmasına rağmen hiç birisinde hastalık semptomları görülmediği belirtildi.

Açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan tüm oyuncular ve ekibin evlerinde karantinaya alındığı ve gereken sağlık desteğinin sağlandığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde 17 Şubat'ta temsilcisi Atalanta ile San Siro Stadı'nda oynadıkları maç sırasında virüse karşı önlem alınmadığını hatırlatan Valencia, "O maçın çok kısa bir süre sonrasında o bölge, virüsün yüksek riskli olduğu alanlar arasına girdi. Kulüp içindeki virüse yüksek yakalanma oranının, bu nedenle gerçekleştiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Valencia, aralarında futbolcular Arjantinli ve Fransız 'nın da yer aldığı 5 kişide Kovid-19'a rastlandığını hafta sonu açıklamıştı.

  1. 17.03.2020
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