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16 Mart 2020, Pazartesi
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Koronavirüs futbol camiasında can aldı! 21 yaşındaki isim...

Koronavirüs futbol camiasında can aldı! 21 yaşındaki isim...

Çin'in Wuhan kentinden başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, can almaya devam ediyor. Binlerce insanın yaşamını yitirmesine neden olan bu virüs, futbol camiasında ilk kez etkisini gösterdi ve 'nın Malaga şehrindeki Atletico takımında antrenör olarak görev alan Fransicco Garcia'nın hayata gözlerini yummasına neden oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol camiasına vurdu... Daha önce bir çok ismin bu hastalığa yakalandığı belirtilirken, 'dan üzücü haber geldi.

Buna göre İspanya'nın Malaga şehrindeki Atletico Portada Alta takımında antrenör olarak görev alan 21 yaşındaki Francisco Garcia'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre, kendisine koronavirüs teşhisi konulan Garcia'yı savunmasız hale getiren en önemli etmenin Lösemi hastalığı olduğu ifade edildi.

"ŞOK İÇİNDEYİZ"

Kulüp Başkanı Pepe Bueno, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "O çok iyi bir çocuk ve çok iyi bir antrenördü. Hala şok içindeyiz. " yorumunu yaptı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada ise, "Kulüp olarak en derin acımızı yaşıyoruz. Dostumuz Francisco Garcia'yı kaybettik. Bugün aramızdan ayrıldı. Francis seni asla unutmayacağız. Huzur içinde yat, efsane!" denildi.

İSPANYA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

İspanya'da Kovid-19 salgınına karşı yürürlüğe konulan olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlama getirildi. Ülkede virüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 292'ye, vaka sayısı ise 7 bin 798'e çıktı. İspanya'da Kovid-19'la ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki "en yüksek artış" yaşandı.

  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 17:53
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