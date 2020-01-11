Barcelona'da Xavi bombası!
Yıllar süren Barcelona kariyerinin ardından Arabistan'a transfer olan ve futbolcuk kariyerini burada noktalayan Xavi'ye sürpriz bir teklif geliyor... Şu anda Al-Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan futbol adamına Katalan devine dönme ihtimali doğdu!
Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin koltuğu sallantıda... Katalan devi, İspanyol teknik direktör ile yollarını ayırmanın planlarını yaparken, rotayı sürpriz bir isme çevirdi.
Bu ismin, kulübün efsane ismi Xavi Fernandes olabileceği konuşuluyor.
İspanyol basını, Süper Kupa'da Barcelona'nın Atletico Madrid'e elenmesinin ardından faturayı Valverde'ye kesmişti. Kulüp yönetiminin de tecrübeli teknik adamdan mutsuz olduğu ve Xavi için kolları sıvadığı belirtildi.
İDDİA: TEKLİF YAPILDI!
İddialara göre Barcelona, şu anda Al-Sadd takımının teknik direktörlüğünü yapan Xavi'ye 2 yıllık resmi teklifini iletti. Xavi'nin teklifi kabul etmesi halinde Valverde'ye tazminatı verilecek ve gönderilecek.
Barcelona takımının başında 2 sezondur şampiyonluk yaşayan Valverde, bu sezon takımını zirve yarışının içerisinde tutmasına rağmen sık sık eleştiriliyordu.
Valverde, Real Sociedad ve Real Madrid beraberliklerinin yanı sıra geçen hafta da ligde Espanyol ile oynanan derbide galibiyet çıkarılamamasının sorumlusu olarak gösteriliyordu.
Özellikle Real Madrid maçında top kontrolünün ezeli rakiplerinde olan bir oyun sergilenmesi taraftarlar arasında uzun süre tartışılmıştı.
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Toplam 2
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