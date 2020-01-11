Barcelona'da Xavi bombası! | Xavi Barcelona'ya dönecek mi? Xavi kimdir? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
11 Ocak 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Haberleri Barcelona'da Xavi bombası!

'da Xavi bombası!

Barcelona'da Xavi bombası!

Yıllar süren kariyerinin ardından Arabistan'a transfer olan ve futbolcuk kariyerini burada noktalayan Xavi'ye sürpriz bir teklif geliyor... Şu anda Al-Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan futbol adamına Katalan devine dönme ihtimali doğdu!

'da Ernesto Valverde'nin koltuğu sallantıda... Katalan devi, İspanyol teknik direktör ile yollarını ayırmanın planlarını yaparken, rotayı sürpriz bir isme çevirdi.

Bu ismin, kulübün efsane ismi Xavi Fernandes olabileceği konuşuluyor.

İspanyol basını, 'da Barcelona'nın 'e elenmesinin ardından faturayı Valverde'ye kesmişti. Kulüp yönetiminin de tecrübeli teknik adamdan mutsuz olduğu ve Xavi için kolları sıvadığı belirtildi.

İDDİA: TEKLİF YAPILDI!

İddialara göre Barcelona, şu anda Al-Sadd takımının teknik direktörlüğünü yapan Xavi'ye 2 yıllık resmi teklifini iletti. Xavi'nin teklifi kabul etmesi halinde Valverde'ye tazminatı verilecek ve gönderilecek.

Barcelona takımının başında 2 sezondur şampiyonluk yaşayan Valverde, bu sezon takımını zirve yarışının içerisinde tutmasına rağmen sık sık eleştiriliyordu.

Valverde, Real Sociedad ve beraberliklerinin yanı sıra geçen hafta da ligde Espanyol ile oynanan derbide galibiyet çıkarılamamasının sorumlusu olarak gösteriliyordu.

Özellikle Real Madrid maçında top kontrolünün ezeli rakiplerinde olan bir oyun sergilenmesi taraftarlar arasında uzun süre tartışılmıştı.

  1. 11.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona'da Xavi bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN