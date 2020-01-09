Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın gelirini ve uluslararası imajı artırmak için 4'lü turnuvaya dönüştürülen ve yurt dışında oynanan Süper Kupa'nın yeni şeklinde ikinci yarı final maçı Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Kupa'ya ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'da, oynanacak Barcelona-Atletico Madrid yarı final maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saul; Felix, Morata

İLK FİNALİST REAL MADRID

Süper Kupa'da Valencia'yı 3-1 yenen Real Madrid, ilk finalist olma başarısı gösterdi. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanan karşılaşmada eflatun-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Kross, Isco ve Luka Modric kaydetti.

SÜPER KUPA'DA FORMAT DEĞİŞTİ

Şimdiye kadar sadece lig şampiyonu ile Kral Kupası sahibi arasında oynanan Süper Kupa'nın yeni şeklinde, sezonu 1. ve 2. bitirenlerle Kral Kupası'nın finalistleri karşı karşıya geliyor. Takımların aynı olması durumunda ise sezonu üçüncü ve dördüncü bitiren takımlar alınıyor.

FİNAL 12 OCAK'TA

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Süper Kupa'yı 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynamak için anlaşma yapmıştı. Süper Kupa oynayan takımların yol ve konaklama masraflarını karşılayan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ayrıca her kulübe 800'er bin avro verip, finalde kaybedene 1,4 milyon avro, kazanana ise 2 milyon avro ödül veriyor. Kupanın finali ise 12 Ocak'ta oynanacak.