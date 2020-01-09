Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya Süper Kupası'nın ikinci yarı final maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Dev mücadele anlaşma gereği Suudi Arabistan'da oynanacak. İlk yarı final maçında rakibi Valencia'yı 3-1 mağlup eden Real Madrid finalist olmuştu. Eflatun-beyazlı ekibin rakibi merakla bekleniyor. Peki, Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...
İspanya La Liga'nın gelirini ve uluslararası imajı artırmak için 4'lü turnuvaya dönüştürülen ve yurt dışında oynanan Süper Kupa'nın yeni şeklinde ikinci yarı final maçı Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak.
BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Süper Kupa'ya ev sahipliği yapan Suudi Arabistan'da, oynanacak Barcelona-Atletico Madrid yarı final maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.
BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saul; Felix, Morata
İLK FİNALİST REAL MADRID
Süper Kupa'da Valencia'yı 3-1 yenen Real Madrid, ilk finalist olma başarısı gösterdi. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanan karşılaşmada eflatun-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Kross, Isco ve Luka Modric kaydetti.
SÜPER KUPA'DA FORMAT DEĞİŞTİ
Şimdiye kadar sadece lig şampiyonu ile Kral Kupası sahibi arasında oynanan Süper Kupa'nın yeni şeklinde, sezonu 1. ve 2. bitirenlerle Kral Kupası'nın finalistleri karşı karşıya geliyor. Takımların aynı olması durumunda ise sezonu üçüncü ve dördüncü bitiren takımlar alınıyor.
FİNAL 12 OCAK'TA
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Süper Kupa'yı 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynamak için anlaşma yapmıştı. Süper Kupa oynayan takımların yol ve konaklama masraflarını karşılayan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ayrıca her kulübe 800'er bin avro verip, finalde kaybedene 1,4 milyon avro, kazanana ise 2 milyon avro ödül veriyor. Kupanın finali ise 12 Ocak'ta oynanacak.
- 09.01.2020
- Güncelleme: 09.01.2020 12:10
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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