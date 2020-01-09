Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya Süper Kupası'nın ikinci yarı final maçında ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele anlaşma gereği 'da oynanacak. İlk yarı final maçında rakibi 'yı 3-1 mağlup eden finalist olmuştu. Eflatun-beyazlı ekibin rakibi merakla bekleniyor. Peki, Barcelona-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar...

'nın gelirini ve uluslararası imajı artırmak için 4'lü turnuvaya dönüştürülen ve yurt dışında oynanan 'nın yeni şeklinde ikinci yarı final maçı ile arasında oynanacak.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Süper Kupa'ya ev sahipliği yapan 'da, oynanacak Barcelona-Atletico Madrid yarı final maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

BARCELONA-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Gimenez, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saul; Felix, Morata

İLK FİNALİST REAL MADRID

Süper Kupa'da 'yı 3-1 yenen , ilk finalist olma başarısı gösterdi. Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde oynanan karşılaşmada eflatun-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Kross, Isco ve kaydetti.

SÜPER KUPA'DA FORMAT DEĞİŞTİ

Şimdiye kadar sadece lig şampiyonu ile sahibi arasında oynanan Süper Kupa'nın yeni şeklinde, sezonu 1. ve 2. bitirenlerle Kral Kupası'nın finalistleri karşı karşıya geliyor. Takımların aynı olması durumunda ise sezonu üçüncü ve dördüncü bitiren takımlar alınıyor.

FİNAL 12 OCAK'TA

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Süper Kupa'yı 3 yıl boyunca Suudi Arabistan'da oynamak için anlaşma yapmıştı. Süper Kupa oynayan takımların yol ve konaklama masraflarını karşılayan Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ayrıca her kulübe 800'er bin avro verip, finalde kaybedene 1,4 milyon avro, kazanana ise 2 milyon avro ödül veriyor. Kupanın finali ise 12 Ocak'ta oynanacak.

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  1. 09.01.2020
  2. Güncelleme: 09.01.2020 12:10
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