Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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'nda finalde!

Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde!

İspanya Süper Kupa yarı finalinde , 'yı 3-1 yendi. Real Madrid finale yükseldi. Diğer finalist yarınki - maçından sonra belli olacak.

yarı final mücadelesinde , 'yı 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Real Madrid ile Valencia, King Abdullah Sports City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madride turu getiren golleri 15. dakikada Toni Kroos, 39. dakikada Isco ve 65. dakikada Luka Modric kaydetti. Valencia'nın tek golünü ise 90. dakikada Dani Parejo attı. Diğer yarı final karşılaşmasında ile karşı karşıya gelecek.

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 23:57
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