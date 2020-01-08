Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde!
İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yendi. Real Madrid finale yükseldi. Diğer finalist yarınki Barcelona - Atletico Madrid maçından sonra belli olacak.
İspanya Süper Kupası yarı final mücadelesinde Real Madrid, Valencia'yı 3-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Real Madrid ile Valencia, King Abdullah Sports City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Real Madride turu getiren golleri 15. dakikada Toni Kroos, 39. dakikada Isco ve 65. dakikada Luka Modric kaydetti. Valencia'nın tek golünü ise 90. dakikada Dani Parejo attı. Diğer yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.
- 08.01.2020
- Güncelleme: 08.01.2020 23:57
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor! Yıldız futbolcuya ciddi teklif
- Süper Lig ekiplerinden Barış Pınarı Harekatı şehitleri için başsağlığı mesajı!
- Yıldız futbolcudan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gelmek isterim"
- Mehmet Ekici ve Alper Potuk resmen açıklandı! ''Gündemimizde var''
- Fatih Terim'in planları altüst oldu! Yıldız futbolcu ayrılıyor
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
-
Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
-
Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda finalde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.