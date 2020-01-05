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05 Ocak 2020, Pazar
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Portekiz liginde Porto'ya kaybetti

Sporting Lizbon Portekiz liginde Porto'ya kaybetti

Medipol 'in son 32 turundaki rakibi , Portekiz 'de Porto'ya 2-1 yenildi. Başakşehir, 20 Şubat'taki Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Portekiz liginin 15. haftası, puan tablosunun 2. basamağındaki Porto ile 3. sıradaki 'u karşı karşıya getirdi.

Misafir ekip Porto, başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'ndan oynanan mücadeleyi, Marega'nın 6 ve Soares'in 73. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı. Sporting Lizbon'un golünü ise 44. dakikada Acuna kaydetti.

Porto puanını 38'e çıkarırken, 26 puanda kalan Sporting Lizbon, lider 'nın 16 puan gerisine düştü.

  1. 05.01.2020
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