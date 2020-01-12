Real Madrid 4-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU
İspanya Süper Kupası sahibini buldu. Final mücadelesinde iki İspanyol devi Real Madrid ve Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'da karşılaşan iki ekip 90 dakika ve uzatma bölümünde birbirine üstünlük kuramadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Real Madrid seri penaltı atışlarında Atletico Madrid'e 4-1 üstünlük kurarak kupaya uzandı.
İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid ile Atletico Madrid finalde kozlarını paylaştı. İki ezeli rakibin karşılaşması 0-0 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Her iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Real Madrid penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kurdu ve İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu.
- 12.01.2020
- Güncelleme: 13.01.2020 00:24
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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