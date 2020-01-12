Real Madrid 4-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid ile Atletico Madrid finalde kozlarını paylaştı. İki ezeli rakibin karşılaşması 0-0 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Her iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Real Madrid penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kurdu ve İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu.