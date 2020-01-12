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12 Ocak 2020, Pazar
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4-1 | MAÇ SONUCU

Real Madrid 4-1 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

İspanya Süper Kupası sahibini buldu. Final mücadelesinde iki İspanyol devi ve karşı karşıya geldi. 'da karşılaşan iki ekip 90 dakika ve uzatma bölümünde birbirine üstünlük kuramadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Real Madrid seri penaltı atışlarında Atletico Madrid'e 4-1 üstünlük kurarak kupaya uzandı.

İspanya Süper Kupası'nda ile finalde kozlarını paylaştı. İki ezeli rakibin karşılaşması 0-0 sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Her iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Real Madrid penaltı atışlarında rakibine 4-1 üstünlük kurdu ve İspanya Süper Kupası'nın sahibi oldu.

  1. 12.01.2020
  2. Güncelleme: 13.01.2020 00:24
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