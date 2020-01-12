Barcelona'da Luis Suarez şoku!
Barcelona'nın 32 yaşındaki yıldız golcüsü Luis Suarez'in, sağ diz dış menisküsünden gerçekleştirilen operasyon nedeniyle sahalardan 4 ay uzak kalacağı açıklandı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Uruguaylı forvet Luis Suarez, sağ diz dış menisküsünden ameliyat edildi.
Başarılı bir artroskopi ameliyatı geçiren yıldız futbolcudan Katalan ekibine kötü bir haber geldi.
Şubat ayında oynanacak Napoli karşılaşmasında sahalara dönmesi beklenilen 32 yaşındaki forvetin, 4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
23 MAÇTA 25 GOLE KATKI
Bu sezon La Liga deviyle 23 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı yıldız, 1.756 dakika süre aldı. Forma giydiği 23 mücadelede 14 gol atan Suarez, 11 asist kaydetti.
- 12.01.2020
- Güncelleme: 12.01.2020 18:51
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Barcelona'da Luis Suarez şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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