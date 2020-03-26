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26 Mart 2020, Perşembe
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Haaland, Real’de

Dortmund'un genç yıldızı 70 milyon euro'ya İspanyol devine gidiyor.

İspanyo basınından büyük iddia... Salzburg'dan 'a transfer olduktan sonra kısa sürede herkesi kendine hayran bırakan Erling 'ın bir sonraki rotasının olacağı iddia ediliyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre 'Altın Çocuk' lakaplı futbolcu için Real Madrid 70 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. Haberlerde Haaland'ın gelecek sezondan itibaren Beyaz Şimşekler'de forma giyeceği belirtiliyor. Norveçli futbolcu, Dortmund formasıyla ligde 8 maçta 9 gol 1 asistle oynuyor.

  1. 26.3.2020
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