Barcelona’dan soygun!

İspanyol devi Barcelona, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün yarattığı krizden kulübün etkilenmemesi için bir takım önlemler alacağını duyurdu. Katalan ekibinin futbol takımı ile basketbol takımı işe çalışanların maaşlarında kesinti yapmak istediği ortaya çıktı. Bordo-mavili kulübün sporcularıyla görüşmeler yaparak kriz döneminde maaşlarında yüzde 70 kesinti yapmak istediği belirtildi. Kulüpten gelen ilk teklifi kabul etmeyen sporcuların karara tepki gösterdiği belirtildi. Sezon devam edildiğinde ise maaşların hepsi yatacak.