Barcelona’dan soygun!
Katalan ekibi, koronavirüsün yarattığı krizden kurtulmak için futbol ve basketbol takımı ile çalışanların maaşından % 70 kesinti yapmak istiyor.
İspanyol devi Barcelona, dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün yarattığı krizden kulübün etkilenmemesi için bir takım önlemler alacağını duyurdu. Katalan ekibinin futbol takımı ile basketbol takımı işe çalışanların maaşlarında kesinti yapmak istediği ortaya çıktı. Bordo-mavili kulübün sporcularıyla görüşmeler yaparak kriz döneminde maaşlarında yüzde 70 kesinti yapmak istediği belirtildi. Kulüpten gelen ilk teklifi kabul etmeyen sporcuların karara tepki gösterdiği belirtildi. Sezon devam edildiğinde ise maaşların hepsi yatacak.
- 28.3.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona’dan soygun! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.