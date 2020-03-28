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28 Mart 2020, Cumartesi
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’dan soygun!

Barcelona’dan soygun!

Katalan ekibi, koronavirüsün yarattığı krizden kurtulmak için ve takımı ile çalışanların maaşından % 70 kesinti yapmak istiyor.

İspanyol devi , dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün yarattığı krizden kulübün etkilenmemesi için bir takım önlemler alacağını duyurdu. Katalan ekibinin takımı ile takımı işe çalışanların maaşlarında kesinti yapmak istediği ortaya çıktı. Bordo-mavili kulübün sporcularıyla görüşmeler yaparak kriz döneminde maaşlarında yüzde 70 kesinti yapmak istediği belirtildi. Kulüpten gelen ilk teklifi kabul etmeyen sporcuların karara tepki gösterdiği belirtildi. Sezon devam edildiğinde ise maaşların hepsi yatacak.

  1. 28.3.2020
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