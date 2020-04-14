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14 Nisan 2020, Salı
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Patates çuvalı değilim

ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İvan Rakitic, Katalan ekibinde yeterince değer görmediğini düşünüyor. yıldız "Burada kalır mıyım bilmiyorum ama . Değer gördüğüm yerde oynamak isterim. " dedi.

ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İvan Rakitic, Katalan ekibinde yeterince değer görmediğini düşünüyor. yıldız "Burada kalır mıyım bilmiyorum ama . Değer gördüğüm yerde oynamak isterim. " dedi.
  1. 14.4.2020
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