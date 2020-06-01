Ronaldo Nazario 1 numarasını açıkladı! "Onun gibisi 20-30 yıl daha gelmez"

Geçmiş dönemde dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen ve 2 kez Altın Top ödülünü kazanan Ronaldo Nazario, İspanyol basınından AS'a konuştu.

"Messi mi Ronaldo mu?" sorusunu yanıtlayan El Fenomeno,"İnsanlar sürekli Messi ile Ronaldo'yu karşılaştırıyor. Ben Cristiano Ronaldo'nun da büyük bir hayranıyım ancak en iyi oyuncuyu konuşacaksak, bunun tartışması olmaz, Messi'dir. Bana göre, ona yakın bir oyuncu yok" dedi.

Lionel Messi'nin dünyanın en iyisi olduğunu dile getiren Ronaldo, "Messi kesinlikle 1 numara. Onun gibi bir yeteneği görmemiz için 20-30 yıl daha beklememiz gerekecek. Muhammed Salah'ı, Hazard'ı, Neymar'ı beğeniyorum, tabii ki Mbappe'yi de seviyorum" ifadelerini kullandı.

"MBAPPE İLE BENZER ÖZELLİKLERİMİZ VAR"

Paris-Saint Germain'de forma giyen Kylian Mbappe'nin kendisine benzetilmesiyle ilgili ise Nazario, "Benim gibi çok oyuncu var diyorlar, hızlı, iyi bitirici, harika hareketlenen, iki ayağını da iyi kullanan. Mbappe ile benzer özelliklerimiz var ancak ben karşılaştırmayı pek sevmem, özellikle de farklı jenerasyonlar arasında. Çünkü durumlar farklı" diye konuştu.