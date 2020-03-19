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19 Mart 2020, Perşembe
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Diagne'nin aklı Cimbom’da

Diagne'nin aklı Cimbom’da

'e kiralanan Mbaye Diagne, yeniden 'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Club Brugge'de kadro dışı bırakıldıktan sonra iki kulübün anlaşmasıyla yeniden antrenmanlara çıkmaya başlayan golcü futbolcunun, geleceği merak ediliyordu. basınından Het Nieuwsblad'ın haberine göre Diagne'nin öncelikli tercihi Galatasaray olacak. Senegalli golcünün sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtildi.

Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne, yeniden 'a dönmenin hesaplarını yapıyor. 'de kadro dışı bırakıldıktan sonra iki kulübün anlaşmasıyla yeniden antrenmanlara çıkmaya başlayan golcü futbolcunun, geleceği merak ediliyordu. basınından Het Nieuwsblad'ın haberine göre Diagne'nin öncelikli tercihi Galatasaray olacak. Senegalli golcünün sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtildi.

Diagne'ye Fransız ve 'den talipler olduğu ancak tecrübeli futbolcunun, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 'de gol krallığı yaşayan Diagne, Club Brugge formasıyla bu sezon 6 lig maçına çıktı ve 4 gol attı.

  1. 19.3.2020
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