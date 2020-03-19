Diagne'nin aklı Cimbom’da
Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne, yeniden Galatasaray'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Club Brugge'de kadro dışı bırakıldıktan sonra iki kulübün anlaşmasıyla yeniden antrenmanlara çıkmaya başlayan golcü futbolcunun, geleceği merak ediliyordu. Belçika basınından Het Nieuwsblad'ın haberine göre Diagne'nin öncelikli tercihi Galatasaray olacak. Senegalli golcünün sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtildi.
Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne, yeniden Galatasaray'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Club Brugge'de kadro dışı bırakıldıktan sonra iki kulübün anlaşmasıyla yeniden antrenmanlara çıkmaya başlayan golcü futbolcunun, geleceği merak ediliyordu. Belçika basınından Het Nieuwsblad'ın haberine göre Diagne'nin öncelikli tercihi Galatasaray olacak. Senegalli golcünün sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtildi.
Diagne'ye Fransız ve İngiltere'den talipler olduğu ancak tecrübeli futbolcunun, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediği ifade edildi.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Diagne, Club Brugge formasıyla bu sezon 6 lig maçına çıktı ve 4 gol attı.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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