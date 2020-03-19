Galatasaray apoleti koruma peşinde! Yeni hedef...
Son iki sezon şampiyonluk kupasını kimselere kaptırmayan Galatasaray, apoletini korumanın peşinde... 8 maçlık serisi sona eren Galatasaray kalan tüm maçlarını kazanıp mutlu sona ulaşmayı planlıyor.
Ligin ilk devresini 7. sırada ve zirvenin 10 puan gerisinde tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında yakaladıkları ivmeyle puan farkını 3'e kadar düşürdü. Ligde oynadığı 8 maçı kazanmasının ardından yeniden potaya giren Cimbom son iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Şimdi liglerin bitmesine 8 maç kalırken sarıkırmızılılar bir kez daha 8'de 8 yapıp bir kez daha zafere ulaşmayı hedefliyor.
24 PUANDAN FİRE VERMEYECEYEK
Geçtiğimiz yıl sezonun ilk yarısını liderin 8 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, sezonun ikinci yarısındaki çıkışıyla 22. kez lig kupasını müzesine götürmüştü. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine kalan 8 haftada hanesine yazdıracağı 24 puanla şampiyonluk ipini yine göğüslemeyi amaçlıyor.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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