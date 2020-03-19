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19 Mart 2020, Perşembe
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apoleti koruma peşinde! Yeni hedef...

Galatasaray apoleti koruma peşinde! Yeni hedef...

Son iki sezon şampiyonluk kupasını kimselere kaptırmayan , apoletini korumanın peşinde... 8 maçlık serisi sona eren Galatasaray kalan tüm maçlarını kazanıp mutlu sona ulaşmayı planlıyor.

Ligin ilk devresini 7. sırada ve zirvenin 10 puan gerisinde tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci yarısında yakaladıkları ivmeyle puan farkını 3'e kadar düşürdü. Ligde oynadığı 8 maçı kazanmasının ardından yeniden potaya giren son iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Şimdi liglerin bitmesine 8 maç kalırken sarıkırmızılılar bir kez daha 8'de 8 yapıp bir kez daha zafere ulaşmayı hedefliyor.

24 PUANDAN FİRE VERMEYECEYEK
Geçtiğimiz yıl sezonun ilk yarısını liderin 8 puan gerisinde tamamlayan , sezonun ikinci yarısındaki çıkışıyla 22. kez lig kupasını müzesine götürmüştü. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine kalan 8 haftada hanesine yazdıracağı 24 puanla şampiyonluk ipini yine göğüslemeyi amaçlıyor.

  1. 19.3.2020
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