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20 Mart 2020, Cuma
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resmen açıkladı! Ertelendi...

Galatasaray resmen açıkladı! Ertelendi...

Kulübü, hesabından tarihinde yapılacak olan , geçici olarak ertelendiğini açıkladı.

Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında olağan geçici olarak ertelendiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine koronavirüs tedbirlerine ilişkin gönderdiği ek genelgeyle insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerin geçici olarak ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar uyarınca derneğimizin ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikincisi 'ta yapılacak olağan genel kurul toplantısının geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

  1. 20.03.2020
  2. Güncelleme: 20.03.2020 10:41
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