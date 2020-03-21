Koronavirüse karşı net emirler
Galatasaray, kulüp bünyesindeki tüm sporculara yönelik bir bildiri hazırladı. Sarı-kırmızılı kulüp, koronavirüsün yaygın olduğu şu günlerde oyuncularına "Evde kal" çağrısını yaptı. Futbolculara bir dizi yasaklar getirildi. Haftalık idman programları düzenlendi.
Galatasaray, kulüp bünyesindeki tüm sporculara yönelik bir bildiri hazırladı. Sarı-kırmızılı kulüp, koronavirüsün yaygın olduğu şu günlerde oyuncularına "Evde kal" çağrısını yaptı. Futbolculara bir dizi yasaklar getirildi. Haftalık idman programları düzenlendi.
Dışarı çıkmak kesinlikle yasak
Futbolcu yakınları ve yanlarında çalışanlar da koronavirüs için alınan kurallara dikkat edecek.
Kulübün verdiği antrenman programına harfiyen uyulacak.
Görüntülü sistem ile sarı-kırmızılı oyuncuların yeme içmelerinden, idmanlarına kadar günlük rutinleriyle ilgili bilgiler alınacak.
- 21.3.2020
- Ligler tescil edilirse kimler şampiyon olacak? İşte cevabı...
- Ligler ertelendi! Peki şimdi ne olacak? İşte herkesin merak ettiği o soru
- Fenerbahçe'de planlar ortaya çıktı! Ali Koç futbolu '3 isme' emanet ediyor
- Sporcuların evdeki eğlenceli halleri...
- Yeni sezon bombaları patladı! Süper Lig'in 4 yıldızı Galatasaray'a...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Koronavirüse karşı net emirler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.