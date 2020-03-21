Koronavirüse karşı net emirler

Galatasaray, kulüp bünyesindeki tüm sporculara yönelik bir bildiri hazırladı. Sarı-kırmızılı kulüp, koronavirüsün yaygın olduğu şu günlerde oyuncularına "Evde kal" çağrısını yaptı. Futbolculara bir dizi yasaklar getirildi. Haftalık idman programları düzenlendi.

Dışarı çıkmak kesinlikle yasak

Futbolcu yakınları ve yanlarında çalışanlar da koronavirüs için alınan kurallara dikkat edecek.

Kulübün verdiği antrenman programına harfiyen uyulacak.

Görüntülü sistem ile sarı-kırmızılı oyuncuların yeme içmelerinden, idmanlarına kadar günlük rutinleriyle ilgili bilgiler alınacak.