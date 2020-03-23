Galatasaray'ı şoke eden corona virüs haberi! Abdurrahim Albayrak... | Son dakika corona virüs haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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'ı şoke eden corona virüs haberi! ...

Galatasaray'ı şoke eden corona virüs haberi! Abdurrahim Albayrak...

'da son dakika corona virüs şoku... Sarı kırmızılı kulübün efsane isimlerinden ve ikinci Başkan , corona virüs şoku yaşıyor... Albayrak, daha önce corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve ilk testi negatif çıkmıştı. Sarı kırmızılı yöneticinin 2. testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, eşi Şükran Albayrak'a da koronavirüs teşhisi konulduğu aktarıldı.

Spor Kulübü ikinci başkanı koronavirüs şoku yaşıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre başarılı yönetici, daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.

Albayrak'a ikinci şok haber ise eşinden geldi. Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında.

YAKIN ZAMANDA MAÇTAYDI
Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, liglerin ertelenmesinden hemen önceki Galatasaray - maçı için stattaydı. Albayrak, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı yöneticilerle, ardından da Galatasaray Takımı ile yakın temasta bulunması iki takımda da panik havası yarattı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 09:58
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