Galatasaray'ı şoke eden corona virüs haberi! Abdurrahim Albayrak...
Galatasaray'da son dakika corona virüs şoku... Sarı kırmızılı kulübün efsane isimlerinden ve ikinci Başkan Abdurrahim Albayrak, corona virüs şoku yaşıyor... Albayrak, daha önce corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve ilk testi negatif çıkmıştı. Sarı kırmızılı yöneticinin 2. testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, eşi Şükran Albayrak'a da koronavirüs teşhisi konulduğu aktarıldı.
Galatasaray Spor Kulübü ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüs şoku yaşıyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre başarılı yönetici, daha önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış, ilk testi negatif çıkmış ikinci testi ise pozitif çıkmıştı.
Albayrak'a ikinci şok haber ise eşinden geldi. Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak'ın da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çift karantina altında.
YAKIN ZAMANDA MAÇTAYDI
Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, liglerin ertelenmesinden hemen önceki Galatasaray - Beşiktaş maçı için stattaydı. Albayrak, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı yöneticilerle, ardından da Galatasaray Takımı ile yakın temasta bulunması iki takımda da panik havası yarattı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 09:58
- Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri
- Terim yıldız avında Galatasaray'a yeni Zidane!
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ı şoke eden corona virüs haberi! Abdurrahim Albayrak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.